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مد أجل الحكم على المتهم بتشويه "فتاة المول" لجلسة الغد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:32 م
مد أجل الحكم على المتهم بتشويه "فتاة المول" لجلسة الغد فتاة المول
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، مد أجل الحكم على المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة ب "فتاة المول" بسلاح أبيض لجلسة الغد.

صدر القرار بعضوية المستشارين علاء عبد الباقى عفيفى وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أحمد محمد على، 35 سنة، حاصل على دبلوم إحداث اصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول تقدر بنسبة 3% عمدا فتربص بها وما أن رأها حتى استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا اصابتها بالوجه

 

 


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