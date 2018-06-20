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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:09 م
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محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين بعد زيادة تعريفة الركوب

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:23 م
محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين بعد زيادة تعريفة الركوب محافظ القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز
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طالب المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة، والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها، والمتمثلة لى تحويله إلى النيابة ودفع غرامة مالية وسحب الرخص.
 
 وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تتلقى شكاوى المواطنين من محاولة بعض سائقي السرفيس المغالاة فى تعريفة الركوب، ويتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الأقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.
 
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد تواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تداعيات زيادة أسعار المحروقات والبنزين، ورفع سعر تعريفة الركوب بمواقف السيرفيس والنقل العام، ولمتابعة شكاوى المواطنين.
 
 
 

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