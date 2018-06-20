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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:09 م
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محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:32 م
محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة محافظ القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز
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واصل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدي التزام السائقين بها بتفقد موقف السلام.
 
وشدد المحافظ علي اللواء منيب عزب، مدير عام مواقف الأقاليم بضرورة نشر لوحات توضيحية كبيرة علي كل رصيف بالموقف موضحاً بها تعريفة الركوب الجديدة.
 
وخلال الجولة التقي المحافظ سائقي الموقف والذين طالبوه بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة قبل استئناف الرحلات ووعد المحافظ سائقي الموقف بدراسة تخصيص مساحات أكبر لهم لاستيعاب الزيادة في اعداد السيارات.
 
ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مشددا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات فى أماكن ظاهرة بالمواقف مشيراً إلى أن عدد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بلغ حوالى 34 مخالفة ما بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.
 
ويعد موقف السلام أكبر موقف في تاريخ العاصمة حيث أنه مقام على مساحة 12,5 فدان بحى السلام بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه ويسع 1068 سيارة بهدف تجميع وسائل النقل البري المختلفة داخل موقف واحد حيث يضم أوتوبيسات وسيارات الميني باص التابعة للنقل العام ، وموقع لسيارات النقل البري لمحافظات الجمهورية المختلفة، وموقع لسيارات السيرفيس التى تربط الموقف بكافة أحياء القاهرة، وموقع لسيارات سرفيس الأقاليم.
 
كما يعد الموقف الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إدارته إلكترونياً من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات ، مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة، وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.
 
وقد راعت المحافظة في تصميم الموقفإنشاء مباني الخدمات اللازمة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والسائقين من مبان إدارية ومسجد ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية وكافيتريات ومحال تجارية.
 

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