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محافظ القاهرة: تحرير 34 مخالفة بين زيادة التعريفة وتجزئة المسافة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:55 م
محافظ القاهرة: تحرير 34 مخالفة بين زيادة التعريفة وتجزئة المسافة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد السائقين الذين يخالفون التسعيرة التى أقرتها المحافظة.
 
وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات له، أنه تم تحرير ما يقرب من 34 مخالفة بين زيادة التعريفة وتجزئة المسافة، مشددًا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف.
 
وأوضح محافظ القاهرة أن عدد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بلغ نحو 34 مخالفة بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.
 
 

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