محافظة القاهرة توافق على قبول 34 مليون جنيه تبرع لتطوير منطقة الفحامات بالمطرية

كتب سيد الخلفاوى

وافقت محافظة القاهرة على قبول تبرع بقيمة 34 مليون جنيه، مقدمة من شركة القاهرة لتكرير البترول لتطوير منطقة الفحامات امتداد شارع ترعة التوفيقية بإنشاء طريق جديد يربط هذه المنطقة بالطريق الدائرى ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

وبدوره أوضح اللواء خالد المحمدى، رئيس حي المطرية، أنه تم عمل مقايسة لتطوير المنطقة، التى تقع فى شارع ترعة التوفيقية الذى يربط بين المطرية وشبرا الخيمة، مابين مسطرد وشارع الحرية.

وأكد رئيس حى المطرية أن أعمال تطوير المنطقة تتمثل فى إعادة تخطيط المنطقة ورصفها وإصلاح البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وإخلائها من كافة مظاهر الفوضى والعشوائية والقمامة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين الساكنين بها، مشيرا إلى أنه تم حصر السكان بها.