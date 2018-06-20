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محافظة القاهرة تنتهى من تشكيل اتحاد شاغلين منطقة البورصة بوسط البلد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:59 م
محافظة القاهرة تنتهى من تشكيل اتحاد شاغلين منطقة البورصة بوسط البلد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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انتهت أجهزة محافظة القاهرة وحى عابدين من تشكيل اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة، تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة فى هذا الشأن، ولقانون البناء الموحد.

 

وقال رئيس حى عابدين، إن الهدف من إنشاء اتحاد شاغلين للمنطقة هو صيانة المنطقة بشكل مستمر، والحفاظ على أعمال التطوير التى تمت بها ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية.

 

وأوضح رئيس الحى، أن الاتحاد تم تشكيله من الكيانات الكبرى المتواجد بالشارع وهم " البورصة المصرية، البنك الأهلى، بنك قناة السويس"، على أن يكون المهندس طارقة عطية من لجنة القومية لمشروع القاهرة الخديوية مستشارا للاتحاد، ورضا محمود فضل أمينا للصندوق.


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