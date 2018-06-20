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محافظة القاهرة تبدأ إخلاء العقارات المطلة على الكورنيش وشارع 26 يوليو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:37 ص
محافظة القاهرة تبدأ إخلاء العقارات المطلة على الكورنيش وشارع 26 يوليو المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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تستكمل أجهزة محافظة القاهرة وحى بولاق أبو العلا خطة إخلاء مثلث ماسبيرو، بعد أن تم إخلاء ما يقرب من 98% من المنازل الموجودة بمنطقة المثلث، وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة القاهرة.
 
وقال اللواء إبراهيم عبد الهادى، رئيس حى بولاق أبو العلا، إن أجهزة الحى ستبدأ فى إخلاء وهدم العقارات المطلة علـى شارع 26 يوليو، بالإضافة إلى العقارات المتواجدة خلف مسجد السلطان أبو العلا والمطلة على كورنيش النيل والمحصورة بين وزارة الخارجية وكوبرى 15 مايو.
وطالب رئيس حى بولاق أهالى المثلث بالالتزام بتنفيذ القرار، وعدم اعتراض أجهزة الحى أثناء عملية الهدم، خاصة بعد أن قامت محافظة القاهرة ووزارة الإسكان بتعويض الأهالى وفقا لرغباتهم.
 
يذكر أن محافظة القاهرة، قد منحت جميع سكان المثلث التعويضات المناسبة، من خلال بدائل، بعضها تمثل في التعويض المادي، لمن لا يرغب في العودة للمنطقة، وبعضها سكن بديل في مدينة الأسمرات، وثالث قيمة إيجارية مؤقتة للسكن خارج المنطقة، حتى الانتهاء من التطوير ثم العودة إليها، كما تم تعويض أصحاب المحال والمخازن المتواجدة فى المنطقة.
 
 
 

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