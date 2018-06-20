مجلس اللوردات البريطانى يوافق على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبى

لندن (رويترز)

وافق المجلس الأعلى للبرلمان البريطانى اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبى المقدم من حكومة رئيسة الوزراء تيريز ماي، منهيا أشهرا من المداولات البرلمانية بشأن التشريع الذى سينهى رسميا عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى.

ووافق مجلس اللوردات على خطة الحكومة بدون تصويت بعد أن واجه تمرد من أولئك الذين أرادوا أن يكون للبرلمان نفوذ أكبر فى عملية الخروج، هزيمة فى مجلس العموم فى وقت سابق اليوم.

وسيصبح مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قانونا فى الأسابيع المقبلة عندما يحصل على "مصادقة ملكية" وهو إجراء شكلى لا يتضمن المزيد من المناقشات.