لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسى تعقد جلسة استماع لوزير الداخلية المقال

تونس (أ ش أ)

قررت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسى، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة استماع، الاثنين المقبل، إلى كل من وزير الداخلية بالنيابة غازى الجريبى، ووزير الداخلية المقال لطفى براهم، والناطق الرسمى باسم الحكومة إياد الدهمانى، وذلك إثر إقالة براهم وما تبعها من تعيينات ونقل فى صفوف الأمن.

وأكد نواب اللجنة - فى اجتماعهم - على ضرورة تقديم الحكومة إيضاحات للرأى العام التونسى بخصوص "كل الأقاويل التى تروج عن محاولة انقلاب وتوضيح أسباب النقل والتغييرات فى صفوف المسؤولين الأمنيين فى هذا الوقت بالذات".

يذكر أن وزير الجريبى كان قد نفى، الثلاثاء الماضى، ما تم تداوله حول تكليف فرقة أمنية خاصة للبحث عن وزرير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلى، لضبطه وتسليمه للقضاء.