كندا: 6,8 مليون دولار لتمويل مشروعين إلى تونس لدعم المجال الاقتصادى

تونس أ ش أ

أكدت الحكومة الكندية، عزمها مواصلة دعم ومساندة تونس، وجهودها الهادفة إلى التخلص من التحديات الماثلة أمامها خاصة فى المجال الاقتصادى .

جاء ذلك على هامش الزيارة الرّسمية التى بدأها امس وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى إلى العاصمة الكنديّة أوتاوا.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية التونسية ،أن الحكومة الكندية رصدت مبلغ بقيمة 6,8 مليون دولار لتمويل مشروعين فى مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة فى العمل الاهلي، وكذلك فى مجال الأمن ومراقبة الحدود التونسية.

وأوضح البيان أن وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أجرى، سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع عدد من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين الكنديين تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف فى إطار مجموعة السّبع "G7" التى تترأسها كندا حاليا، وإرساء شراكة حقيقية تعود بالفائدة على الطرفين ومتابعة تنفيذ تعهدات كندا فى إطار المؤتمر الدولى للاستثمار "تونس 2020." .

كما استعرض الوزير خلال اللقاءات التى جمعته بكل من وزيرتى الشؤون الخارجية كريستيافريلاند، والتنمية الدولية والفرنكوفونية مارى كلود بيبو بالإضافة إلى كل من رئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية البرلمانية كندا- إفريقيا بالبرلمان الكندى التحديات التى تواجهها تونس خلال المرحلة الراهنة، وما حققته من مكاسب فى مجال الانتقال الديمقراطي، لافتا إلى حاجة البلاد إلى دعم شركائها وأصدقائها ومنهم كندا لإنجاح الانتقال الاقتصادى والتنموى .