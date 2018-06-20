قوات التحالف العربى تنزع مئات الألغام فى مديرية باقم شمالى صعدة

صنعاء أ ش أ

تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، من نزع مئات الألغام الأرضية المتنوعة بمديرية باقم شمالى محافظة "صعدة" شمالى اليمن على الحدود السعودية الجنوبية.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية الأربعاء، أن القوات تمكنت كذلك من نزع العديد من العبوات المبتكرة فى عدد من المناطق المختلفة أثناء تقدم العمليات العسكرية فى المديرية ، كانت الميليشيا الحوثية قد زرعتها فى أماكن متفرقة بالمديرية كالقرى والبيوت والمزارع وبالقرب من آبار المائية مما يعرض المدنيين لخطر الألغام وخصوصاً الأطفال والنساء.

واعتبرت القوات المشتركة أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد مخالفا للقانون الدولى الإنسانى ولاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وكان قائد قوات التحالف العربى فى الساحل الغربي، العميد الركن عبد السلام الشحى قد أعلن أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات منذ انطلاق المعارك، مشيرا إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا فى صفوف الميليشيات الحوثية و87 أسيرا فى الحديدة يوم تحرير المطار.