قبول تظلم "زهير جرانة" وأسرته على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال

كتب ــ أحمد إسماعيل

قررت منذ قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، بقبول تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف فى الأموال، شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء رقم 21 لسنة 2011 الصادر بمنع المتظلمين من السفر والتصرف فى الأموال.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

قدمت هيئة الدفاع التى تضم أشرف واصل وأحمد حبيب، بالجلسة السابقة حافظة مستندات تضم صور من أحكام البراءة الصادرة بحق موكلهم، وطالبت هيئة الدفاع بإلغاء قرار النائب العام بالمنع من السفر والتصرف فى الأموال.

وكان المحامى أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلى، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة وجيلان شوكة وحبيبة محمد زهير وأميرة محمد زهير وأدهم محمد زهير وزهير محمد زهير من التصرف فى أموالهم والمنع من السفر