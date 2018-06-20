قاتل زوجته بالقليوبية: "كنت مكتئب عقب خروجى من مصحة الإدمان فتخلصت منها"

كتب ــ محمود عبد الراضي - نيفين طه

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى كشف غموض واقعة مقتل إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتتمكن من ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ظروف وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بوجود جثة لإحدى السيدات داخل منزلها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "مصطفى. م.ع"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية عقب خروجه من مصحة لعلاج الإدمان، قائلا : "كنت عايز فلوس" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.