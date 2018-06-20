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قائد معركة البيضاء: العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير البيضاء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:29 م
قائد معركة البيضاء: العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير البيضاء اللواء الركن مفرح بحيبح
كتبت إيمان حنا
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أطلقت قوات الجيش مدعومة بطيران التحالف العربي، اليوم، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة البيضاء، وسط انهيار واسع فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

 

وفى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح، أن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة من محورين، وهما: محور نعمان ومحور (ناطع- الملاجم)، وتمكنت القوات من تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية.

 

وأضاف اللواء مفرح بحيبح، أن أبطال الجيش مسنودين بطيران التحالف العربى تمكنوا من تحرير عقبة القنذع بالكامل ويوجد بها الخط الذى يربط مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة بمحافظة البيضاء.

 

وفى جهة الملاجم، قال اللواء بحيبح، أن قوات الجيش تمكنت، اليوم، من تحرير مواقع الفقراء وقرن البان وأجزاء من أشعاب فضحة وسط فرار جماعى لعناصر المليشيات.

 

وذكر اللواء بحيبح، أن 37 عنصرًا من مليشيات الحوثى قتلوا وجرح آخر ون بنيران أبطال الجيش، كما تم أسر ما يقارب 30 من عناصر المليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم قتالية وتدمير عربة بى ام بى تابعة للمليشيات.

 

وأشاد قائد اللواء 26 مشاة بالدور الفعّال الذى قام به طيران التحالف العربى فى استهداف وتدمير تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيات فى مواقع متفرقة بمحافظة البيضاء.

 

ولفت اللواء بحيبح، إلى أن وحدات الجيش فى المحورين ستلتقى فى القريب العاجل بمنطقة أشعاب فضحة وأن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير البيضاء بالكامل وكافة الأراضى اليمنية من المليشيات الانقلابية.


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