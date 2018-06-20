video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

قائد الجيش الأمريكى: باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم طالبان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:44 ص
قائد الجيش الأمريكى: باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم طالبان عناصر طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال قائد الجيش الأمريكى اللفتنانت جنرال سكوت ميلر، المرشح لرئاسة العمليات العسكرية الأمريكية فى أفغانستان، إن باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم مسلحى طالبان.

وأضاف ميلر - فى ملاحظات خطية إلى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس الأفغانية) اليوم الأربعاء، أن ملاذات المسلحين فى باكستان هى واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الاستقرار الأفغاني.

ويأتى هذا فى الوقت الذى ينتقد فيه المسؤولون الأفغان والأمريكيون باكستان منذ فترة طويلة بسبب عدم اتخاذ إجراء ضد طالبان ومجالس قيادة شبكة (حقانى الإرهابية) المتمركزة فى أراضيها..ومع ذلك، فقد رفض المسؤولون الباكستانيون مرارا هذه المزاعم، وادعوا أن الإرهاب والجماعات المسلحة ليس لها وجود منظم فى باكستان.

وتابع ميلر: "أنه على الولايات المتحدة أن تحرص على عدم الانسحاب بسرعة"، محذرا من أن الجماعات الإرهابية ستعيد تنظيم صفوفها وتغرق البلاد فى صراع أعمق.

وأوضح أن الانسحاب السريع والمتسرع من أفغانستان قد يؤدى إلى وضع مماثل للعراق فى عام 2015، عندما انهار الجيش العراقى بعد انسحاب الولايات المتحدة واستيلاء مسلحى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئولون أفغان يزورون باكستان لإحياء جهود السلام مع طالبان

مقتل 30 جنديا أفغانيا فى أول هجوم كبير منذ الهدنة مع طالبان

الرئيس الأفغانى: مستعدون لتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان لمدة عام

الجيش الامريكى

حركه طالبان

باكستان

وروسيا

ايران

مسلحى طالبان




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة