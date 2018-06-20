قائد الجيش الأمريكى: باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم طالبان

كابول (أ ش أ)

قال قائد الجيش الأمريكى اللفتنانت جنرال سكوت ميلر، المرشح لرئاسة العمليات العسكرية الأمريكية فى أفغانستان، إن باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم مسلحى طالبان.

وأضاف ميلر - فى ملاحظات خطية إلى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس الأفغانية) اليوم الأربعاء، أن ملاذات المسلحين فى باكستان هى واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الاستقرار الأفغاني.

ويأتى هذا فى الوقت الذى ينتقد فيه المسؤولون الأفغان والأمريكيون باكستان منذ فترة طويلة بسبب عدم اتخاذ إجراء ضد طالبان ومجالس قيادة شبكة (حقانى الإرهابية) المتمركزة فى أراضيها..ومع ذلك، فقد رفض المسؤولون الباكستانيون مرارا هذه المزاعم، وادعوا أن الإرهاب والجماعات المسلحة ليس لها وجود منظم فى باكستان.

وتابع ميلر: "أنه على الولايات المتحدة أن تحرص على عدم الانسحاب بسرعة"، محذرا من أن الجماعات الإرهابية ستعيد تنظيم صفوفها وتغرق البلاد فى صراع أعمق.

وأوضح أن الانسحاب السريع والمتسرع من أفغانستان قد يؤدى إلى وضع مماثل للعراق فى عام 2015، عندما انهار الجيش العراقى بعد انسحاب الولايات المتحدة واستيلاء مسلحى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من البلاد.