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الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:40 م
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فيديو وصور.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك مواقع للحوثيين فى البيضاء

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:40 م
فيديو وصور.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك مواقع للحوثيين فى البيضاء الجيش اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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نجحت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف فى تحقيق انتصارات جديدة فى معاركهم مع ميليشيات الحوثى؛ حيث تمكنت القوات المشتركة اليوم من تحرير مواقع جديدة فى محافظة البيضاء؛ بمنطقة نقيل القنذع وموقع السويدة والأريلات بمديرية نعمان؛ يأتى هذا فى إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات المسلحة اليمنية بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية اليمنية؛ لتحرير البيضاء من سيطرة ميليشيات الحوثى.
 
 
كما تمكنت القوات من تطهير موقع الفقراء وقرن البان فى منطقة اشعاب فضحة بمديرية الملاجم وما تزال المعارك مستمرة فى عدة جبهات منها الساحل الغربى بالحديدة، حيث سيطرت القوات اليمنية بشكل كامل على مطار الحديدة وتتجه للميناء وحققت تقدما أيضا فى جبهة نهم والبيضاء.
 
من جانبه، أكد اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان، استمرار العملية العسكرية حتى يتم تطهير البيضاء كاملة وكافة مناطق اليمن التى لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. 
 
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