فيديو معلوماتى.. إزاى تشترى السمكة "الطازة" وتفرقها عن الفاسدة؟

السمك أنواع، ولكى تستطيع التعرف على السمك الطازج من الفاسد تقدم الدكتورة عفاف أمين أستاذ سلامة الغذاء بالمعهد القومى للتغذية مجموعة من النصائح والعلامات التى يمكن من خلالها أن تكتشف مدى صلاحية السمكة.

1ـ إذا كانت رائحة السمكة أو مظهرها منفر وغير مألوف لا تشتريها

2ـ إذا كان عليها طبقات من الغلالة أو اللزوجة لا تشتريها

3ـ إذا كانت عينها غير موجودة فى مكانها ولا تتمتع بلمعان طبيعى كانت غير صالحة

4ـ اضغط على جلدها فإن ظل محفورا تصبح غير صالحة

5ـ إذا كانت القشور الخارجية لها تنتزع بسهولة لا تتناولها

6ـ إذا كان لون خياشيمها أحمر كانت طازجة، أما القاتم الجاف فهى "مركونة"

7ـ امسكها من ذيلها، إذا كانت مستقيمة كانت صالحة، وإذا تهدلت كانت غير طازجة