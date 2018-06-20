فيديو.. ماكرون يشدد على حماية حدود أوروبا خاصة من ناحية ليبيا

كتب: أحمد علوى

نشرت قناة "بى اف ام تى فى " الفرنسية تصريح الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون خلال المؤتمر الذى عقده بالتعاون مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الأحد، والذى أكد خلاله على ضرورة التصدى للهجرة وحماية الحدود الأوروبية.

وقال قال ماكرون، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إنه يجب حماية المواطنين داخل دولهم، كما يجب الدفاع عن أوروبا التى يؤمنوا بها، مشددا على ضرورة مكافحة تحدى الهجرة، متابعا بالقول: "العالم الآن هو عالم واحد ولسنا فى جزيرة منعزلة، ونحن نريد المزيد من التنسيق بين الدول".

وأضاف ماكرون، أن تحدى الهجرة ليس بجديد، ويجب العمل بجدية على مكافحته من قبل كل الدول، مبينا: "فى الواقع الأزمة الحقيقة تظهر عندما يغادر المواطنين الشواطئ الليبية ونحن نريد حماية أفضل للحدود الأوروبية".