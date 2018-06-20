فيديو.. بلاتر: حدث تدخل سياسى لصالح أمريكا فى تحديد البلد المضيف لكأس العالم 2026

كتب أيمن رمضان

كشف الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، جوزيف بلاتر، أن هناك تدخلات سياسية حدثت خلال اختيار البلد المضيف لكأس العالم 2026 لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن المغرب مازلت لديه فرصة فى حال اتخاذ قرار بتوسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقا.

وأضاف "بلاتر"، خلال لقاء حصرى له عبر فضائية "روسيا اليوم"، قائلا: "قبل اتخاذ القرار بشأن الدولة المضيفة لمونديال 2026 حدث تدخل سياسى مباشر لصالح أمريكا وجيرانها.. وأنا دعمت فوز المغرب والوصول إلى التصويت النهائى وقد وصلت، وفى حال تم اتخاذ القرار النهائى بشأن توسيع المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقاً فيجب حينها وجود بلد آخر مضيف للكأس وهنا سيكون للمغرب فرصة جيدة للمشاركة استضافت الحدث حيث سيكون هناك مرشح آخر إفريقى وثانى أوربى وثالث من أمريكا الجنوبية وربما الصين أيضاً ولكننا سنعرف فى حينها".

ومن حيث رأيه فى تنظيم كأس العالم بروسيا، قال "بلاتر"، إن البداية الجيدة لكأس العالم وقدمت الصورة الحقيقية بشأن قدرة روسيا على استضافة المونديال، وذلك على عكس ما روجت له الصحافة الإنجليزية.