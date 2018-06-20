فيديو.. البابا تواضروس يصل لبنان للمشاركة فى اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية

كتب سارة علام وأحمد عبد الرحمن

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى لبنان للمشاركة فى اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية، وأيضاً تقديس كنيسة مارساويرس الكبير، حيث بدأ البابا صلواته بالكنيسة المصرية بمنطقة سن الفيل ببيروت.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة، وفد يتكون من صاحبى النيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والراهب القمص ساويرس آفا مينا والراهب القمص كيرلس آفا مينا والراهب القمص سيرابيون السرياني والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

تستغرق الزيارة 4 أيام، لحضور اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، بدعوة من بطريركية السريان الأرثوذكسية.

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة للبنان ، لحضور اجتماع اصحاب القداسة رؤساء عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وايضاً تقديس كنيسة مارساويرس الكبير، حيث بدأ البابا صلواته بالكنيسة المصرية بمنطقة سن الفيل ببيروت.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من صاحبي النيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والراهب القمص ساويرس آفا مينا والراهب القمص كيرلس آفا مينا والراهب القمص سيرابيون السرياني والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.