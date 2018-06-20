video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:30 م
فرنسا تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

عبرت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الدولي، معربة عن أملها أن تعيد النظر فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان- أن الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير فى وضع نظام دولى لحماية حقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فضلا عن اضطلاعها بدور أساسى لتبنى العديد من النصوص التأسيسية و خاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يحتفل هذا العام بمرور 70 عاما عليه.

وأعادت الخارجية الفرنسية التأكيد على تمسك فرنسا بهيئات الأمم المتحدة وخاصة بمجلس حقوق الإنسان باعتباره أكثر المحافل الدولية نشاطا لتعزيز حقوق الإنسان فى العديد من البلدان.

واختتمت بيانها بالتأكيد أن فرنسا هى نفسها مرشحة لولاية جديدة فى مجلس حقوق اللإنسان للفترة 2021-2023.

كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى أعلنت يوم أمس الثلاثاء انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".

وصرحت هايلي: "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء فى منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: ميركل وماكرون يسعيا لإنقاذ الاتحاد الأوروبى وأنفسهما

فيديو.. ماكرون يشدد على حماية حدود أوروبا خاصة من ناحية ليبيا

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

امريكا

اخبار امريكا




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة