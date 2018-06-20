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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:56 م
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غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للقسطرة المخية بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:05 م
غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للقسطرة المخية بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تنطلق غدا الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية الذى تنظمة الجمعية الشرق أوسطية وشمال إفريقيا للتدخل فى الجهاز العصبى برئاسة الدكتور أسامة ياسين، بالتعاون مع الجمعية المصرية للسكتة الدماغية برئاسة الدكتور فتحى عفيفى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب الأزهرسابقا .

وأكد الدكتور خالد صبح، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر ورئيس المؤتمر، وفق بيان صحفى، أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ويشارك فى  الإفتتاح كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .

وأوضح الدكتور أسامة ياسين منصور، رئيس المنظمة الشرق أوسطية وشمال إفريقيا وأستاذ المخ والاعصاب بطب الإسكندرية،  أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى تكريما لمصر برئاسة المنظمة الشرق أوسطية وشمال افريقيا، مشيرا أنه يستضيف نخبة من علماء العالم في علاج السكتات الدماغية والعلاج بالقسطرة المخية من أكثر من 20 دولة تشمل أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وشرق آسيا، لافتا أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن حوالى 100 بحث علمى تتناول أحدث ما وصل إليه العلم  فى مجالات علاج جلطات المخ والأعصاب والقسطرة المخية .

وأضاف ياسين، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى الكبير ورعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومشاركة علماء من مختلف دول العالم يؤكد أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان، كما يشارك فى المؤتمر أطباء المخ والأعصاب بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة .

 


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