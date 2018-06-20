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غادة والى: أكثر من 20 مليار جنيه دعم نقدى للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:40 م
غادة والى: أكثر من 20 مليار جنيه دعم نقدى للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك خطة بدأت عام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادى بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها عام 2018 ، بتكلفة 24 مليار و200 مليون جنيه عام 2018 .

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن برنامج تكافل وكرامة سجل به 5 ملايين 400 ألف أسرة ، وبلغت قيمة الدعم النقدى فى 4 سنوات لبرنامج تكافل وكرامة ما يزيد 20 مليار جنيه .

ولفتت إلى أن هناك برنامج سكن كريم للأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة بعدد 21 ألف منزل .

وأضافت أن هناك قروضا لـ 23 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 350 مليون جنيه ، بجانب وجود برنامج لتطوير الحضانات يستهدف 6 آلاف حضانة.


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