غادة والى: أكثر من 20 مليار جنيه دعم نقدى للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك خطة بدأت عام 2014 لتواكب خطة الإصلاح الاقتصادى بهدف حماية أصحاب المعاشات، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها عام 2018 ، بتكلفة 24 مليار و200 مليون جنيه عام 2018 .

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن برنامج تكافل وكرامة سجل به 5 ملايين 400 ألف أسرة ، وبلغت قيمة الدعم النقدى فى 4 سنوات لبرنامج تكافل وكرامة ما يزيد 20 مليار جنيه .

ولفتت إلى أن هناك برنامج سكن كريم للأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة بعدد 21 ألف منزل .

وأضافت أن هناك قروضا لـ 23 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 350 مليون جنيه ، بجانب وجود برنامج لتطوير الحضانات يستهدف 6 آلاف حضانة.