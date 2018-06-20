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طائرات حربية تركية تهاجم مناطق حدودية تابعة لمحافظة أربيل العراقية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:39 ص
طائرات حربية تركية تهاجم مناطق حدودية تابعة لمحافظة أربيل العراقية طائرات حربية تركية ـ صورة أرشيفية
أربيل (أ ش أ)
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قال شهود عيان عراقيون إن طائرات حربية تركية هاجمت عدة مناطق حدودية تابعة لمحافظة أربيل العراقية.

ونقلت قناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، عن شهود العيان قولهم " أن طائرات حربية تركية قصفت بشدة منطقة برادوست الحدودية التابعة لمحافظة أربيل وأن القصف استهدف مواقع حزب العمال الكردستانى المتواجدة فى تلك المنطقة".

وأضافوا أن القصف استمر نحو ساعة، وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المواقع المستهدفة، فيما لم يعرف بعد حجم الخسائر التى خلفها القصف .

كان عضو قيادة حزب العمال الكردستانى مراد قريلان قد قال أمس الثلاثاء أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بدخول جبال قنديل هى نوع من الدعاية الانتخابية ومحاولة لإظهار القوة، مؤكدا أنه يكذب وليس بمقدوره ذلك.

وينفذ الجيش التركى منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالى العراق، بذريعة القضاء على مسلحى حزب العمال الكردستانى الذى تعتبر الحكومة التركية منظمة انفصالية .

 


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