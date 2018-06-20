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الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:08 م
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ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بالجيزة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:32 م
ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 62 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 370 حكما قضائيا.

 

واستهدفت الحملة قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زايد والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، حيث تم ضبط 109 قضية تموينية، وإزالة 620 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


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