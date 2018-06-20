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ضبط مزرعة بانجو بههيا فى الشرقية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:13 م
ضبط مزرعة بانجو بههيا فى الشرقية مزرعة بانجو - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ فتحية الديب
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ألقت قوات الأمن بالشرقية القبض على شخص لزراعته نبات البانجو بقصد الاتجار وضبط بحيازته 97 شجرة، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية التى تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة ههيا قيام "نبيل.ع.م" مقيم الأحسنية بزراعة قطعة أرض خاصة به، مساحتها 5 قراريط بنبات البانجو المخدر داخل الزراعات.

وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية باستهداف المتهم بالأرض الزراعية، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض و97 شجرة لنبات البانجو المخدر، وبمواجهته اعترف بزراعة تلك الأشجار بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.


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