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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:34 م
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ضبط عامل يحمل سلاح نارى أثناء عبوره جهاز "الإكس رى" بمحطة سكك حديد سوهاج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:35 م
ضبط عامل يحمل سلاح نارى أثناء عبوره جهاز "الإكس رى" بمحطة سكك حديد سوهاج سلاح نارى - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج، من إلقاء القبض على عامل أثناء مرور على جهاز "الإكس رى" وبحوزته سلاح نارى.
 
 
كان اللواء عمر عبدالعال، قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج، بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ضبط "أحمد . د" 25 سنة، عامل ويقيم بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة، وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى داخل الحقيبه الخاصة به، عقب فحصها بواسطة جهاز الأكس رى حال دخوله المحطة.
 
 
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وقيد المحضر رقم 1980 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض علي النيابة العامة.

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