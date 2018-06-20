video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط راكب قادم من الإمارات لمحاولته تهريب مستلزمات أسنان بـ 300 ألف جنيه (صور)

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:31 م
ضبط راكب قادم من الإمارات لمحاولته تهريب مستلزمات أسنان بـ 300 ألف جنيه (صور) رجال جمارك المطار مع المضبوطات
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى تهريب كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات علاج وتجميل الأسنان لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
 
وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبة اشتبه مأمورى الجمرك فى أحد الركاب، وبالعرض على عصام أنور عطية، مدير إدارة الجمرك، أمر بتشكيل فريق لتفتيش حقائب الراكب وضمت كلا من إيهاب عميرة، رئيس قسم اللجنة الجمركية، وفرج حمدى، رئيس قسم الكشف بالأشعة، وهانى صليب، مأمور التفتيش والضبط، تحت إشراف د. صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء.
 
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 394 قطعة من مستلزمات علاج الأسنان والتى بلغت قيمتها نحو 300 ألف جنيه، حيث أمر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى 2 بتحرير محضر ضبط ومصادرة المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.
IMG-20180620-WA0008
 

 

IMG-20180620-WA0009
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و455 سائحا لزيارة المناطق الأثرية والسياحية

مستلزمات أسنان

مطار القاهرة

تهريب

الجمارك

مصلحة الجمارك

أجهزة الفحص




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة