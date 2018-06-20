ضبط راكب قادم من الإمارات لمحاولته تهريب مستلزمات أسنان بـ 300 ألف جنيه (صور)

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى تهريب كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات علاج وتجميل الأسنان لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبة اشتبه مأمورى الجمرك فى أحد الركاب، وبالعرض على عصام أنور عطية، مدير إدارة الجمرك، أمر بتشكيل فريق لتفتيش حقائب الراكب وضمت كلا من إيهاب عميرة، رئيس قسم اللجنة الجمركية، وفرج حمدى، رئيس قسم الكشف بالأشعة، وهانى صليب، مأمور التفتيش والضبط، تحت إشراف د. صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 394 قطعة من مستلزمات علاج الأسنان والتى بلغت قيمتها نحو 300 ألف جنيه، حيث أمر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى 2 بتحرير محضر ضبط ومصادرة المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.