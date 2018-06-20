صور.. منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلى يعترض صواريخ أُطلقت من قطاع غزة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أطلقت صافرات الإنذار فى مستوطنات إسرائيلية جنوبى إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لصواريخ أطلقها نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلى على حدود قطاع غزة فى محاولة للتصدى لصواريخ أطلقت من قطاع غزة على الأراضى الاسرائيلية.

وفى السياق ذاته، قصف الطيران الحربى الإسرائيلى، موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز اف.16 استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا للمقاومة غرب مدينة رفح جنوبى القطاع، ما أدى لاندلاع حريق فى المكان.

وهرعت سيارات الدفاع المدنى إلى المكان لإخماد الحريق الذى اندلع بالمكان، فيما أكدت مصادر طبية عدم وصول أى إصابات جراء القصف الإسرائيلى غرب رفح.



صواريخ منظومة القبة الحديدية



منظومة القبة الحديدية تتصدى لصواريخ المقاومة



منظومة القبة الحديدية تطلق صواريخها