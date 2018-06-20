video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مقعد الوفد الأمريكى فارغ فى مجلس حقوق الإنسان بعد إعلان انسحاب واشنطن

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:39 ص
صور.. مقعد الوفد الأمريكى فارغ فى مجلس حقوق الإنسان بعد إعلان انسحاب واشنطن مقعد أمريكا فى مجلس حقوق الإنسان
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

ظهر مقعد وفد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فارغًا للمرة الأولى أثناء جلسة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فى جنيف، وذلك بعد يوم واحد من إعلان واشنطن انسحابها من عضوية المجلس.

وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، أعلنت، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولى، مشددة على أن هذا المجلس لا يستحق اسمه، وأضافت "هايلى"، خلال مؤتمر صحفى، :"الوضع فى مجلس حقوق الإنسان يتداعى ولن يتحسن.. من أهم أهدافنا منع أسوأ منتهكى حقوق الإنسان من أن يصبحوا أعضاء فى المجلس ولكن ذلك لم يحدث وهناك دول انضمت من منتهكى حقوق الإنسان".

وعلى جانب آخر، أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موسكو تقدمت، اليوم الأربعاء، بطلب ترشيح نفسها فى انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021- 2023.

وقال فيودور ستيسوفسكى، السكرتير الأول للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ستواصل روسيا عملها البناء فى مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة فى الحوار والتعاون فى مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها فى انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 - 2023"، وانتهت عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى 31 ديسمبر 2016. ولم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة انتخاب روسيا فى ذلك العام.

تغيب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان
تغيب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان

 

مقعد أمريكا فارغ فى مجلس حقوق الإنسان
مقعد أمريكا فارغ فى مجلس حقوق الإنسان

 

غياب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان
غياب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان

 

مقاعد الوفد الأمريكى فى مجلس حقوق الإنسان فارغة
مقاعد الوفد الأمريكى فى مجلس حقوق الإنسان فارغة

 

انعقاد أول جلسة لمجلس حقوق الإنسان بدون الوفد الأمريكى
انعقاد أول جلسة لمجلس حقوق الإنسان بدون الوفد الأمريكى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثلاثاء.. واشنطن تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

صور وفيديو.. أمريكا تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الدولى

أمين عام الأمم المتحدة: ناسف لانسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان

وزير الخارجية البريطانى: انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان مؤسف

روسيا ترشح نفسها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولى للفترة من عام 2021- 2023

اخبار عالمية

مجلس حقوق الانسان

الوفد الامريكى

الامم المتحدة

نيكى هايلى

اخبار العالم

اخبار امريكا




لا تفوتك
الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

صور.. عمرو دياب ودينا الشربينى وإعلاميون ورجال أعمال يساندون المنتخب من روسيا

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة