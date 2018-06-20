صور.. مقعد الوفد الأمريكى فارغ فى مجلس حقوق الإنسان بعد إعلان انسحاب واشنطن

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

ظهر مقعد وفد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فارغًا للمرة الأولى أثناء جلسة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، فى جنيف، وذلك بعد يوم واحد من إعلان واشنطن انسحابها من عضوية المجلس.

وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، أعلنت، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولى، مشددة على أن هذا المجلس لا يستحق اسمه، وأضافت "هايلى"، خلال مؤتمر صحفى، :"الوضع فى مجلس حقوق الإنسان يتداعى ولن يتحسن.. من أهم أهدافنا منع أسوأ منتهكى حقوق الإنسان من أن يصبحوا أعضاء فى المجلس ولكن ذلك لم يحدث وهناك دول انضمت من منتهكى حقوق الإنسان".

وعلى جانب آخر، أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موسكو تقدمت، اليوم الأربعاء، بطلب ترشيح نفسها فى انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021- 2023.

وقال فيودور ستيسوفسكى، السكرتير الأول للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ستواصل روسيا عملها البناء فى مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة فى الحوار والتعاون فى مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها فى انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 - 2023"، وانتهت عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى 31 ديسمبر 2016. ولم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة انتخاب روسيا فى ذلك العام.



تغيب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان



مقعد أمريكا فارغ فى مجلس حقوق الإنسان



غياب الوفد الأمريكى عن جلسة مجلس حقوق الإنسان



مقاعد الوفد الأمريكى فى مجلس حقوق الإنسان فارغة