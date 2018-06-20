صور.. مركز الملك سلمان يدشن قافلة إغاثة لأهالى الحديدة

كتبت: إيمان حنا

دشن المستشار بالديوان الملكى والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ونائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبد السلام باعبود، اليوم ، قافلة إغاثية برية مكونة من 45 قاطرة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية لسكان محافظة الحديدة، ضمن عمليات الجسر الجوى والبرى والبحرى للمحافظة.





وأوضح الربيعة أن القافلة تشتمل على 595 طنًا و142 كيلو جرام من السلال الغذائية، و186 طنًا و320 كيلو جرام من التمور، و95 طنًا من الأدوية، و48 طنًا و400 كيلو جرام من المواد الإيوائية الخيام والبسط والبطانيات، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى ظل حرص المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة المحافظات اليمنية.

ومن جانبه، نائب وزير الإدارة المحلية، بالمواقف الكريمة والكبيرة للمملكة العربية السعودية ومساندتها للحكومة الشرعية فى كافة المجالات، وبالجهود الإنسانية الكبيرة، لمركز الملك سلمان للإغاثة فى تقديم الدعم الإغاثى والإنسانى لليمن فى كافة القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين.





وأوضح باعبود، أن الحكومة وبجهود من دول التحالف، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تسعى لتقديم كافة الخدمات لأبناء الشعب اليمنى، دون استثناء، لافتا إلى هذه المساعدات المقدمة لمحافظة الحديدة هى جزء من جهود الأشقاء للمحافظة التى تشهد حاليا عمليات عسكرية لتحريرها من مليشيات الحوثى الإنقلابية، وجزء من عمليات الجسر الجوى والبرى والبحرى الذى دشنه التحالف بقيادة المملكة لمحافظة الحديدة، فى إطار الدعم الإغاثى المستمر لكافة المحافظات اليمنية.

وأكد باعبود أن هذه المساعدات محل تقدير وترحيب كبيرين من الحكومة والشعب اليمنى، فى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة هذه الأيام.

وثمن باعبود حرص دول التحالف بقيادة المملكة، فى إيصال الدعم الإغاثى السريع للمحافظات التى يتم تحريرها من المليشيات، في الوقت الذي تقوم به ايران بتمويل حرب المليشيا العبثية.



