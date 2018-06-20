صور.. محافظ البحيرة تستقبل أول وفد سياحى لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

البحيرة جمال أبو الفضل - وناصر جودة

استقبلت منذ قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أول وفد سياحى من دولة الفاتيكان بالأديرة الآثرية بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة، وذلك من خلال برنامج مسار رحلة العائلة المقدسة التى تقوم بتنفيذه وزارة السياحة .

ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استعدادها لاستقبال الوفود السياحية ضمن برنامج رحلة العائلة المقدسة بمنطقة الأديرة القبطية بوادى النطرون.

وأعلنت المهندسة نادية عبده، عن ضخ أكثر من 20 مليون جنيه من الموارد الخاصة بالمحافظة لرفع كفاءة المرافق بوادى النطرون، مشيرة إلى مراجعة التجهيزات التى قامت باتخاذها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير منطقة الأديرة بوادى النطرون ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة .















































