صور.. فتيات مسلمات يحتفلن باليوم العالمى لليوجا فى الهند

كتبت : شيماء عبد المنعم

الهند من اكثر البلاد التي يهتم بشعبها بممارسة رياضية اليوجا، وفى هذا التوقيت من كل عام تنتشر صور ممارسة الشعوب لهذه الرياضة حيث يحتفل العالم باليوم العالمى لليوجا، وفى هذا السياق احتفلت الفتيات المسلمات في احدى المدارس بمدينة أحمد آباد ببعض تمارين اليوجا تعبيرا عن حبهم لهذه الرياضية.

واحتشد أعداد كبيرة من الفرنسيين بالإضافة إلى أخرين من مختلف الجنسيات، اليوم الأحد، أمام برج "إيفل"، فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة فى الاحتفال باليوم الدولى لليوجا.

وكانت الأمم المتحدة قررت فى 11 ديسمبر عام 2014 ، إعلان 21 يونيه يومًا عالميًا لليوجا، اعترافًا بشعبية اللعبة العالمية، ويهدف اليوم العالمى لليوجا إلى إذكاء الوعى بالفوائد الكثيرة لممارسة اليوجا.

وتعد رياضة "اليوجا" أحد النشاطات التى يفضلها قطاع كبير من المواطنين فى فرنسا والهند وغيرهم من الدول، حيث يحرص عدد كبير منهم على ممارستها بشكل يومى.







