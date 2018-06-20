صور.. طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع جنوب قطاع غزة

غزة أ ش أ

قصف الطيران الحربى الإسرائيلى، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز اف.16 استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا للمقاومة غرب مدينة رفح جنوبى القطاع، ما أدى لاندلاع حريق فى المكان.

وهرعت سيارات الدفاع المدنى إلى المكان لإخماد الحريق الذى اندلع بالمكان، فيما أكدت مصادر طبية عدم وصول أى إصابات جراء القصف الإسرائيلى غرب رفح.



آثار الغارات على قطاع غزة



تصاعد النيران جراء غارات الاحتلال



عنف الاحتلال الاسرائيلى ضد قطاع غزة



غارات الاحتلال ضد مواقع فى قطاع غزة