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الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:06 م
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صور.. خفر السواحل الإيطالى ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء بصقلية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:17 ص
صور.. خفر السواحل الإيطالى ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء بصقلية خفر السواحل الإيطالى ينقذ مهاجرين غير شرعيين
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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وصلت سفينة خفر السواحل الإيطالية "ديتشيتى" إلى ميناء بوزالو فى صقلية، وذلك بعد إنهاء عملية إنقاذ للمهاجرين واللاجئين فى البحر، حيث رست السفينة وعلى متنها عدد من المهاجرين الذين قدمت لهم الإسعافات واللوازم الطبية والرعاية اللازمة.

وكان تسلم خفر السواحل الإيطاليون، الأحد، 42 مهاجرًا أنقذتهم هذا الأسبوع سفينة للبحرية الأمريكية بعد غرق مركبهم قبالة ليبيا، حيث تقرر أن يتم نقلهم إلى ميناء إيطالى، والمهاجرون الـ42 نجوا من حادث غرق قضى فيه 12 آخرون، كما كان أيضا على متن السفينة ديتشوتى التابعة لخفر السواحل الإيطاليين نحو 500 مهاجر تم إنقاذهم خلال الأسبوع فى عمليات قبالة السواحل الليبية، وظلت السفينة – حينذاك - بضع ساعات فى المياه الدولية قبل أن تتحدد وجهتها.

وكانت السفينة الأمريكية "يو اس اس ترينتون" التى تشارك فى عمليات الأمم المتحدة، طلبت، الثلاثاء، مساعدة سفينة تابعة لمنظمة "سى ووتش" الألمانية غير الحكومية، "مشيرة إلى وجود 40 ناجيًا على متنها إضافة إلى 12 جثة يتم انتشالها"، لكن المنظمة الألمانية عدلت فى النهاية عن استقبال المهاجرين على متن سفينتها لأن مركز تنسيق عمليات الانقاذ التابع لخفر السواحل لم يأذن لها بنقلهم إلى ميناء ايطالى.

وأكدت البحرية الأمريكية، فى بيان، أنه خلال عملية الانقاذ تم رصد وجود 12 جثة على الأقل، ولكن لم يتم انتشالها بعدما أعطى الطاقم "الأولوية لإنقاذ من يحتاجون إلى مساعدة فورية"، وفجر الأحد، بدأ 630 مهاجرًا تم إنقاذهم على متن السفينة "أكواريوس" التى كانت خلال الأسبوع الجارى محور توتر شديد بشأن سياسة الهجرة فى أوروبا، بالوصول إلى إسبانيا بعد أسبوع فى البحر المتوسط.

مهاجرون غير شرعيون يصلون إلى ميناء إيطالى
مهاجرون غير شرعيون يصلون إلى ميناء إيطالى

 

خفر السواحل الإيطالى ينقذ مهاجرين غير شرعيين
خفر السواحل الإيطالى ينقذ مهاجرين غير شرعيين

 

تفتيش مهاجرين غير شرعيين فور وصولهم ميناء إيطالى
تفتيش مهاجرين غير شرعيين فور وصولهم ميناء إيطالى

 

الشرطة الإيطالية داخل مخيم لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين
الشرطة الإيطالية داخل مخيم لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين

 

نقل الأطفال إلى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا
نقل الأطفال إلى مخيم للمهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا

 

إيطاليا تنقل مهاجرين غير شرعيين إلى صقلية
إيطاليا تنقل مهاجرين غير شرعيين إلى صقلية

 

وصول مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء فى صقلية
وصول مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء فى صقلية

 

نقل مهاجر غير شرعى لتلقى العلاج فى صقلية
نقل مهاجر غير شرعى لتلقى العلاج فى صقلية

 

استقبال مهاجرين غير شرعيين فى صقلية
استقبال مهاجرين غير شرعيين فى صقلية

 

أتوبيس لنقل مهاجرين غير شرعيين فى صقلية
أتوبيس لنقل مهاجرين غير شرعيين فى صقلية

 

سفينة خفر السواحل الإيطالى ترسو فى ميناء بصقلية
سفينة خفر السواحل الإيطالى ترسو فى ميناء بصقلية

 


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