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صور.. انطلاق سباق "رويال أسكوت" فى لندن بحضور الملكة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:57 م
صور.. انطلاق سباق "رويال أسكوت" فى لندن بحضور الملكة سباق "رويال أسكوت"
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب
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تشهد العاصمة البريطانية لندن سباق "رويال أسكوت" للخيول، والذى يعد أحد أهم سباقات الخيل على مستوى العالم، حيث يشارك فيه عدد كبير من الخيول من كل أنحاء العالم.

وقد حضرت الملكة إليزابيث اليوم الافتتاحى، وكذلك عدد من أفراد الأسرة المالكة، وعلى رأسهم ولى العهد البريطانى، الأمير تشارليز، بالإضافة إلى الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل.

إحدى المشاركات
إحدى المشاركات

 

مشاركة فى السباق
مشاركة فى السباق

 

ميجان ماركل خطفت الأضواء أمس
ميجان ماركل خطفت الأضواء أمس

 

ميجان وهارى
ميجان وهارى

 

ميجان وهارى يخطفان الأضواء
ميجان وهارى يخطفان الأضواء

 

الأمير تشارليز وزوجته
الأمير تشارليز وزوجته

 

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

 

رويال أسكوت يحظى بإقبال كبير من مختلف أنحاء العالم
رويال أسكوت يحظى بإقبال كبير من مختلف أنحاء العالم

 

ميجان مع أحد مستشارى السباق
ميجان مع أحد مستشارى السباق

 

ميجان وهارى
ميجان وهارى

 

ميجان وهارى فى حديث باسم مع أحد مستشارى السباق
ميجان وهارى فى حديث باسم مع أحد مستشارى السباق

 

ميجان وهارى تلاحقهما الكاميرات
ميجان وهارى تلاحقهما الكاميرات

 

الملكة إليزابيث حرصت على حضور أول أيام السباق
الملكة إليزابيث حرصت على حضور أول أيام السباق

 

ميجان وهارى يحضران الافتتاح
ميجان وهارى يحضران الافتتاح

 

متابعة كبيرة للسباق
متابعة كبيرة للسباق

 

ميجان وهارى وتوزيع بعض الكئوس
ميجان وهارى وتوزيع بعض الكئوس

 

أحد المتسابقين يقبل الكأس بجوار ميجان وهارى
أحد المتسابقين يقبل الكأس بجوار ميجان وهارى

 

ميجان وهارى
ميجان وهارى

 

ميجان وهارى خطفا الأنظار خلال اليوم الأول للسباق
ميجان وهارى خطفا الأنظار خلال اليوم الأول للسباق

 

ميجان فى حديث مع زوجها الأمير هارى
ميجان فى حديث مع زوجها الأمير هارى

 

ميجان وهارى يتحدثان خلال اليوم الأول للسباق
ميجان وهارى يتحدثان خلال اليوم الأول للسباق

 

مشاركات بالسباق
مشاركات بالسباق

 

متابعة كبيرة للسباق
متابعة كبيرة للسباق

 

الملكة إليزابيث تتابع السباق
الملكة إليزابيث تتابع السباق

 

الملكة إليزابيث خلال الافتتاح
الملكة إليزابيث خلال الافتتاح

 

مشاركان بالسباق
مشاركان بالسباق

 

صورة لمشاركات بالسباق
صورة لمشاركات بالسباق

 

إقبال كبير على متابعة السباق
إقبال كبير على متابعة السباق

 

شرطيان بريطانيان لتأمين الحدث
شرطيان بريطانيان لتأمين الحدث

 

المشاركون يحرصون على التقاط الصور التذكارية
المشاركون يحرصون على التقاط الصور التذكارية

 


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الأمير هارى

ميجان ماركل

إليزابيث

الملكة إليزابيث

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