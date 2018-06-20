صور.. انطلاق سباق "رويال أسكوت" فى لندن بحضور الملكة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

تشهد العاصمة البريطانية لندن سباق "رويال أسكوت" للخيول، والذى يعد أحد أهم سباقات الخيل على مستوى العالم، حيث يشارك فيه عدد كبير من الخيول من كل أنحاء العالم.

وقد حضرت الملكة إليزابيث اليوم الافتتاحى، وكذلك عدد من أفراد الأسرة المالكة، وعلى رأسهم ولى العهد البريطانى، الأمير تشارليز، بالإضافة إلى الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل.



إحدى المشاركات



مشاركة فى السباق



ميجان ماركل خطفت الأضواء أمس



ميجان وهارى



ميجان وهارى يخطفان الأضواء



الأمير تشارليز وزوجته



الملكة إليزابيث



رويال أسكوت يحظى بإقبال كبير من مختلف أنحاء العالم



ميجان مع أحد مستشارى السباق



ميجان وهارى



ميجان وهارى فى حديث باسم مع أحد مستشارى السباق



ميجان وهارى تلاحقهما الكاميرات



الملكة إليزابيث حرصت على حضور أول أيام السباق



ميجان وهارى يحضران الافتتاح



متابعة كبيرة للسباق



ميجان وهارى وتوزيع بعض الكئوس



أحد المتسابقين يقبل الكأس بجوار ميجان وهارى



ميجان وهارى



ميجان وهارى خطفا الأنظار خلال اليوم الأول للسباق



ميجان فى حديث مع زوجها الأمير هارى



ميجان وهارى يتحدثان خلال اليوم الأول للسباق



مشاركات بالسباق



متابعة كبيرة للسباق



الملكة إليزابيث تتابع السباق



الملكة إليزابيث خلال الافتتاح



مشاركان بالسباق



صورة لمشاركات بالسباق



إقبال كبير على متابعة السباق



شرطيان بريطانيان لتأمين الحدث