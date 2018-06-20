صور.. اليوم العالمى لليوجا ينطلق تحت شعار "اليوجا من أجل السلام"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

يحيى العالم غدا اليوم الدولي لليوجا 2018 تحت شعار" اليوجا من أجل السلام"، حيث جاءت الفكرة بناءا على اقتراح مقدم من الحكومة الهندية، وهو ما لقى تأييدا دوليا، وذلك خلال افتتاح الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورياضة اليوجا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت في الهند. وكلمة "يوجا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني الانضمام أو التوحد ، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعي. واليوم تمارس في أشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم وتواصل نموها في شعبية.

وتعد رياضة اليوجا أحد أكبر الصادرات الثقافية للهند، التى باتت تغزو العالم، حيث يمارسها الملايين حول العالم. واليوجا هي رياضة الجسم والعقل، تمتد لأصول تاريخية قديمة في الفلسفة الهندية، وتتعدد أنماط اليوجا التي تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية. وقد أصبح لليوجا اليوم شعبية كبيرة كونها تعد شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.



فتاة مسلمة هندية تمارس رياضة اليوجا



اليوجا تمثل أحد الرياضات الأساسية فى الهند



المئات يمارسون اليوجا فى الساحات بالهند



اليوجا رياضة كل الأعمار فى الهند



الهند صاحبة اقتراح تخصيص يوم عالمى لليوجا



مواطنون من الهند يمارسون اليوجا



اليوجا رياضة الجميع فى الهند



مواطنون يمارسون اليوجا



اليوجا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت في الهند



مجموعة من الرجال يمارسون رياضة اليوجا



شباب يمارسون اليوجا فى أحد الساحات



رجل يمارس رياضة اليوجا وسط متابعة من نظرائه



اليوجا أحد الرياضات المفضلة فى الصين أيضا



فتاة تمارس اليوجا فى أحد الساحات



إحدى الفتيات تمارس رياضة اليوجا



اليوجا رياضة يمارسها الجميع



سيدة هندية تمارس اليوجا تزامنا مع يومها العالمى



فتاة تمارس اليوجا