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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:56 ص
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صور.. استمرار جهود البحث عن المفقودين بعد غرق مركب فى إندونيسيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:06 ص
صور.. استمرار جهود البحث عن المفقودين بعد غرق مركب فى إندونيسيا البحث عن المفقودين بعد غرق مركب فى إندونيسيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تستمر أعمال البحث عن عشرات الركاب الذين فقدوا إثر غرق مركب يقل 80 شخصا أمس فى بحيرة توبا الاندونيسية، على ما أعلنت الوكالة الوطنية لادارة الكوارث، وتجمع أهالى المفقودين بقلق على الضفة فى حين كان مئات من عمال الاغاثة يبحثون فى البحيرة.

وغرق المركب الخشبى فى بحيرة توبا وهى مزار سياحى مهم فى مقاطعة سومطرة الشمالية، على بعد أكثر من 1300 كيلومتر شمال غرب العاصمة جاكرتا، وقالت السلطات إنه تم انتشال جثة فيما أنقذ 18 شخصا، وبلغ عدد الأشخاص الذين ابلغ أقرباؤهم عن فقدانهم 130، لكن لم يتضح وفق السلطات ان كانوا جميعا على متن ذاك المركب.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن “المركب الغارق كان يعمل بشكل غير قانونى من دون ترخيص او تذاكر للركاب، وأظهرت لقطات بثها التلفزيونى مجموعة من الركاب تسبح فى المياه فيما كان قارب انقاذ يقترب.

وارسلت السلطات سفن انقاذ لكن الطقس السيئ وانعدام الرؤية أعاق أعمال البحث مساء أمس، فاستؤنفت صباح اليوم بمشاركة زهاء 350 عامل اغاثة.

انتشال جثة أحد الضحايا
انتشال جثة أحد الضحايا

 

عمليات البحث عن الضحايا
عمليات البحث عن الضحايا

 

قوات الأمن تحمل جثة أحد الضحايا
قوات الأمن تحمل جثة أحد الضحايا

 

 


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