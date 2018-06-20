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صور.. إدارة ترامب تحتجز مئات الأطفال اللاجئين بالحدود الأمريكية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:29 ص
صور.. إدارة ترامب تحتجز مئات الأطفال اللاجئين بالحدود الأمريكية مقر احتجاز للأطفال والقصر على الحدود الأمريكية
كتب محمود رضا الزاملى _تصوير أ.ف.ب
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احتجزت السلطات الأمريكية مئات الأطفال والقصر، عن أهاليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أعلنت إدارة ترامب، أنها فصلت فى غضون 5 أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة خلسة، فى ارتفاع يعكس لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متزايدة إلى هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلى أنه فى الفترة الممتدة بين 5 امايو و9 يونيو تم فصل 2342 قاصرا عن أهاليهم أو أقاربهم البالغين، أى ما معدله أكثر من 66 قاصرا.

وكانت الوزارة أعلنت، أنه بين 19 أبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وارتفعت أعداد المعتقلين منذ إعلان إدارة ترامب فى وقت سابق من العام الجارى "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وعلى الرغم من التنديد الدولى باعتقال الأطفال، إلا أن وزارة الأمن الداخلى تصرّ على أن "معايير احتجاز الأطفال لدينا هى من الأعلى فى العالم".

ويقول ترامب إنه يكره فكرة فصل الأولاد عن أهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، إلا أن الإدارة أقرت بأن حملة القمع التى تطال العائلات يمكن أن تشكل رادعا.

وتعيش عائلات من المهاجرين فر معظمها من العنف المزمن فى أمريكا الوسطى وقد تفرق أفرادها منذ أكتوبر 2017 فى الولايات المتحدة، وتقول المعارضة الديموقراطية التى تدين غياب الشفافية حول هذه القضية، إن عددا من هذه العائلات جاء لطلب اللجوء.

أطفال محتجزين عقب عبورهم مع ذويهم الحدود الأمريكية
أطفال محتجزين عقب عبورهم مع ذويهم الحدود الأمريكية

 

أطفال محتجزين
أطفال محتجزين

 

شرطى أمريكى فى أحد مراكز الاحتجاز
شرطى أمريكى فى أحد مراكز الاحتجاز

 

طفل نائم على الأرض
طفل نائم على الأرض

 

عدد من القصر المحتجزين
عدد من القصر المحتجزين

 

لاجئون يدخلون مركز احتجاز للاطمئنان على أطفالهم
لاجئون يدخلون مركز احتجاز للاطمئنان على أطفالهم

 

مقر احتجاز للأطفال والقصر
مقر احتجاز للأطفال والقصر

 

مقر احتجاز
مقر احتجاز

 

 


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