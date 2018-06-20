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صحف أسبانية وإيطالية: خلافات فى الأسرة الحاكمة بقطر قد تطيح بتميم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:12 م
صحف أسبانية وإيطالية: خلافات فى الأسرة الحاكمة بقطر قد تطيح بتميم تميم بن حمد
كتب – محمود محيى
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تداولت وسائل إعلام إسبانية وإيطالية مساء اليوم الأربعاء، معلومات عن وجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة القطرية، مشيرة إلى أن هناك بياناً سيصدر من قصر "الوجبة" بالعاصمة القطرية الدوحة، من المحتمل أن يتضمن قراراً بتعيين محمد بن حمد بن خليفة أميرا لقطر بدلاً من تميم بن حمد، على حد قول الصحف.

ونقل موقع "24 الإخبارى" الإماراتى، عن  موقع "النوتيتياريو" الإسبانى، أن حمد بن جاسم، يجرى تحركات واسعة والتقى شخصيات  بارزة ، مؤكداً  أن اللقاء دار حول إدارة تميم بن حمد للأزمة القطرية وفشله.

وأضاف الموقع أن التحركات ناقشت قرارات تميم والتى كان ينبغي أن تصب في صالح الشعب القطري، بدلاً من الاستماع إلى مستشاريه، بمن فيهم عزمي بشارة ويوسف القرضاوى الداعية الإخوانى، وإنفاقه أموال شعبه على مشاريع وهمية.

 

 


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