شاهد.. دونالد ترامب يعانق العلم الأمريكى بـ"حميمية"

كتب أيمن رمضان

كعادته سواء فى أقواله أو أفعاله وحركاته التى تخطف الأبصار وتشغل العقول، عانق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، العلم الأمريكي، فى موقف طريف من نوعه عقب انتهاء كلمته بشأن الأطفال المهاجرين من المكسيكيين.

ووفقا لما نشرته فضائية "روسيا اليوم"، فإن هذا الأمر لفت انتباه جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين الذين تابعوا كلمة الرئيس الأمريكى عن المهاجرين الأطفال المكسيكيين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يدعو "ترامب"، أعضاء الكونجرس الأمريكى للتصويت على إصلاح قوانين الهجرة نهاية الأسبوع الجارى.