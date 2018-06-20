video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد الفيديو المتسبب فى ملاحقة خطيب أهل السنة بإيران

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:19 ص
شاهد الفيديو المتسبب فى ملاحقة خطيب أهل السنة بإيران مولوى محمد طيب ملازهى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تداول نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لإمام وخطيب أهل السنة، أثناء خطبة الجمعة الماضية بمسجد مدينة إيرانشهر باقليم سيستان جنوب شرق إيران ذو الأغلبية السنية، والتى كشف فيه عن أبشع جريمة وقعت فى شهر رمضان وهى اغتصاب 41 فتاة من نساء المدينة.

 

ويظهر إمام السنة الذى يدعى مولوى محمد طيب ملازهى، وهو يروى للمصليين الجريمة البشعة التى وقعت لفتيات مدينة إيرانشهر، لافتا إلى القبض على شخص من المتورطين فى الجريمة واعترافه.

 

 

وتسبب الفيديو فى ملاحقة أمنية لخطيب أهل السنة، وبعد أيام قليلة هدد المدعى العام الإيرانى، طیب ملازهی بالملاحقة الأمنية وذلك بعدما كشف لوسائل الإعلام خلال خطبته الحادث الذى هز الرأى العام الإيرانى، وحاول الإعلام المقرب من السلطات التكتم عليه بل ونفيه فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

 

وشدد المدعى العام الإيرانى محمد جعفر منتظرى، على أن مصدر الخبر سيتم ملاحقته، مضيفا: "الشخص الذى فبرك هذا الخبر وأعلن عنه خلال خطبة الجمعة، سيتم توجيه اتهامات له بموجب القانون".

 

وأشارت تقارير إلى أن عوائل الفتيات رجحوا الصمت خوفا من الفضيحة ورفضوا التحدث لوسائل الإعلام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صلاة عيد الفطر لأهل السنة فى إيران بلا مساجد بالعاصمة.. ونوابهم يشكون منع إنشاء مساجدهم فى العاصمة.. والسلطات لا حياة لمن تنادى.. زعيمهم يكرر مطالبه لروحانى بإلغاء التمييز المذهبى وبناء مساجدهم

إمام أهل السنة فى إيران يندد بمنعهم من الصلاة ويدعو لإصلاح سياسات النظام

تهديد إمام السنة بإيران بالملاحقة الأمنية لكشفه للإعلام حادث اغتصاب 41 فتاة

مولوى محمد طيب ملازهى

ايران

اغتصاب

ايرانشهر

اخبار العالم




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة