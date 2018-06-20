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سقوط خادمة استعانت بعاطلين لسرقة ذهب من داخل شقة موظف بالمترو فى النزهة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:59 م
سقوط خادمة استعانت بعاطلين لسرقة ذهب من داخل شقة موظف بالمترو فى النزهة المتهمون بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى النزهة
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة النزهة ، القبض على خادمة استعانت بعاطلين لسرقة محتويات شقة موظف بالمعاش فى مترو الأنفاق بعدما اعتدوا عليه بالضرب وتوثيق يديه وقدميه وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة النزهة ، بلاغا من "إيهاب.أ.ل" 62 سنة فنى تشغيل بمترو الأنفاق بالمعاش ، مصاب بجرح بالأنف وكدمات بالظهر والشفة السفلي، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بقيام خادمته "تريزه.م.و" 19 سنة بفتح باب الشقة سكنه لشخصين - أدلى بأوصافهما التقريبية- بحوزتهما أسلحة بيضاء وفور دخولهما قاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتوثيق يديه وقدمه بقطعة من القماش.

 

وسرقوا مشغولات ذهبية عبارة عن ( 7 سلسلة , 5 أساور , 4 خواتم , 5 دلايات ) و مبلغ مالى 4 آلاف جنيه و 10 هواتف محمولة و جهاز لاب توب و 5 أجهزة قياس ضغط وسكر وبعض محتويات الشقة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وآخرين وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى تتردد عليها المتهمة أسفرت إحداها عن ضبطها.

 

وبمواجهتها بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "إسلام.ا.ع" 21 سنة و سابق اتهامه فى قضايا و"خالد.ع.م" 53 سنة عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمة الاولى أيداها وأضاف المتهم الثانى أنه يرتبط بعلاقة بالمتهمة الأولى ونظرا لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بالشقة سكنه خططا لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططه وبتاريخ اليوم توجها للشقة سكن المجنى عليه، حيث فتحت المتهمة الأولى باب الشقة لهما وتمكنا من الدخول وتعديا على المجنى عليه واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

 

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن الأولى والثالث وتم ضبط مبلغ 470 جنيها من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية و باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بإحداث إصابته وسرقته بالإكراه و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.


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