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سفير مصر بلبنان: جامعة بيروت العربية صرح هام يقدم فيه أرفع المستويات التعليمية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:41 م
سفير مصر بلبنان: جامعة بيروت العربية صرح هام يقدم فيه أرفع المستويات التعليمية السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان
بيروت (أ ش أ)
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أكد السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان، أن جامعة بيروت العربية، أصبحت تمثل صرحا تعليميا رئيسيا فى لبنان، تقدم فيه أرفع المستويات التعليمية للطلاب الجامعيين، معربا عن تقديره الكبير للجهود التى بذلها رئيس الجامعة الدكتور عمرو العدوى فى مجال تطوير الجامعة على كافة المستويات الإنشائية والبحثية والتعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة السفير "النجارى" اليوم لفرع جامعة بيروت العربية فى مدينة (طرابلس).

وأشار إلى أن مصر أنشأت جامعة بيروت العربية عام ١٩٦٠ فى لبنان لدعم التعليم الجامعى فيه وتوفيره لجميع اللبنانيين، وأنها أصبحت الآن من أهم جامعات لبنان.. لافتا إلى أن الجامعة لا يزال يأتى إليها عدد من الأساتذة وعمداء الكليات من مصر لتقديم ما لديهم من علم فى إطار شراكة مثمرة بين القطاع التعليمى المصرى واللبنانى لتنمية المجتمع العربى.

ولفت إلى أن فرع الجامعة بطرابلس، الذى تم إنشاؤه عام 2010 ، يشهد على أعمال التطوير والتنمية التى تجرى على قدم وساق فى الجامعة، مؤكدا أن إنشاء هذا الفرع والذى يديره الدكتور خالد البغدادى نائب رئيس الجامعة، يعكس المستوى الرفيع من التعليم الجامعى الذى يقدم إلى أهإلى طرابلس ومنطقة الشمال.

من ناحية أخرى، عقد السفير المصرى لقاء مع رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق نجيب ميقاتي، وعدد من الشخصيات السياسية بمدينة طرابلس، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنمائية فى طرابلس فضلا عن التطورات فى لبنان وفى سوريا وعلى صعيد المنطقة.

كما التقى السفير مع الوزير السابق سمير الجسر عضو مجلس النواب عن تيار المستقبل فى طرابلس، والوزير السابق فيصل كرامى عضو مجلس النواب، وبحث معهما العلاقات بين مصر ولبنان والأوضاع التى يمر بها العالم العربى وإقليم الشرق الأوسط.

كما حرص السفير نزيه النجارى على زيارة مفتى طرابلس الشيخ مالك الشعار، وتم بحث التعاون مع الأزهر الشريف باعتباره منارة الإسلام ومرجعيته فى المنطقة.  

 


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