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الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:54 م
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سفير أمريكا ببريطانيا: ترامب سيقابل الملكة إليزابيث خلال زيارة لندن

الأربعاء، 20 يونيو 2018 07:08 م
سفير أمريكا ببريطانيا: ترامب سيقابل الملكة إليزابيث خلال زيارة لندن الملكة إليزابيث
لندن (رويترز)
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قال السفير الأمريكى لدى لندن لشبكة سكاى نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجتمع مع الملكة إليزابيث خلال زيارة لبريطانيا الشهر القادم.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بزيارة عمل لبريطانيا فى منتصف يوليو، بعد تكهنات استمرت شهورا بشأن موعد زيارة الرئيس الأمريكى لبريطانيا التى كانت عادة الحليف الأقرب للولايات المتحدة.

ورد السفير الأمريكى وودى جونسون على سؤال عما إذا كان ترامب سيلتقى بالملكة قائلا "نعم، يتعين أن يقابل رئيسة الدولة فى بريطانيا". وأضاف أن التفاصيل الأخرى للرحلة لم تستكمل بعد.

وقال "لقاء جلالة الملكة هو أهم شىء لأنها رئيسة الدولة".

 


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