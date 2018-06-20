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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:54 م
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"سانا": الجيش السورى يسيطر على عدد من القرى والبلدات فى البادية السورية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:34 م
"سانا": الجيش السورى يسيطر على عدد من القرى والبلدات فى البادية السورية عناصر الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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سيطرت وحدات من الجيش السورى، اليوم الأربعاء، على عدد من القرى والبلدات فى البادية السورية شرق مدينة "تدمر" فى المنطقة بين (سد عويرض) و (جنوب حميمة)، وذلك فى إطار عملياتها المتواصلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح مصدر عسكرى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العمليات أسفرت عن سيطرة الجيش على قرى: (تل الكبد) و(بئر العكفان) و(تلول الحبارى) و(بئر الطيارية) و(بئر الورد) و(بئر زويد) بالإضافة إلى عدد من القرى والبلدات، لتصبح المنطقة بالكامل آمنة بمساحة 2500 كم مربع وصولاً إلى الحدود السورية - العراقية.

وقال المصدر "إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرت على المنطقة الواقعة بين قريتى معيزلية والمحطة الثانية وضهرة وادى المياه وقرية فيضة بن موينع بمساحة 1200 كم مربع بريف دير الزور بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيى داعش"، مضيفا أن القوات سيطرت أيضا على (تل علي) و(تل أم جنيبريس) و(تل الضرس) و(تل الخيل) و(تل لايح) بالإضافة إلى مناطق آخرى فى ريف دمشق الجنوبى.

 


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