رويترز: طهران قد تقبل بزيادة إنتاج أوبك لكن بشروط

رويترز

قالت صحيفة سيدا الأسبوعية فى تغريدة على تويتر نقلا عن مسؤول إيرانى إن طهران قد توافق موافقة مشروطة على زيادة إنتاج النفط التى تدفع السعودية وروسيا باتجاه تنفيذها بداية من يوليو لتغطية الطلب العالمى المتنامي.

وأبلغ مصدر مقرب من الوفد الإيرانى فى فيينا محرر الصحيفة الإيرانية رضا زاندى قائلا إن "الشرط يعنى ألا يكون من حق دولة ما أن تعوض النقص فى إنتاج بلد آخر من النفط. على سبيل المثال، لا يجب أن تعوض السعودية التراجع فى إنتاج فنزويلا النفطي".

وتجتمع أوبك يوم الجمعة من أجل تحديد سياسة الإنتاج وسط دعوات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والصين بخفض أسعار النفط ودعم الاقتصاد العالمى من خلال إنتاج المزيد من الخام.