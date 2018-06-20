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روسيا: موسكو مستعدة لاستعادة الحوار مع واشنطن

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:02 ص
روسيا: موسكو مستعدة لاستعادة الحوار مع واشنطن نائب وزير الخارجية الروسى آلكسندر جروشكو
موسكو (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الخارجية الروسى آلكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاستعادة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن دون فضل من واشنطن.

وقال آلكسندر جروشكو، فى المؤتمر الخامس عشر لرابطة الشركات الأوروبية: "نحن نريد مرة أخرى التأكيد على ذلك، مستعدون من جانبنا لاستعادة الحوار الطبيعى مع الولايات المتحدة، للعمل معاً فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وهى كثيرة جدا".

وأضاف جروشكو - وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية - : "لكننا لم نطلب ولم نطلب هذا المعروف".

يذكر أن العلاقات الروسية-الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى مارس عام 2014.

وتعتبر هذه الأزمة فى العلاقات بين روسيا وأمريكا هى الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.

وسبق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن صرح، فى أواخر أبريل الماضى، بأنه يتبع نهجا "أكثر صرامة" تجاه روسيا، ومع ذلك يؤيد تحسين العلاقات بين البلدين.

 


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