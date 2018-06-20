روسيا تحذر من خطط ترامب "المقلقة" بشأن الهيمنة على الفضاء

(أ ف ب)

اعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها بشأن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بلاده الى الهيمنة على استكشاف الفضاء وخططه لإنشاء قوة عسكرية جديدة تحت اسم "قوة الفضاء".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي ان روسيا "لاحظت تعليمات الرئيس الأمريكى .. لفصل القوات الفضائية عن القوات الجوية" مضيفة ان "الامر الاكثر اثارة للقلق في هذه الأنباء هو الهدف من تعليماته اي ضمان الهيمنة (الأمريكية) في الفضاء".

وقال ترامب الاثنين في كلمة في البيت أبيض "ستبقى أمريكا الأولى فى الفضاء".

وأضاف "لا نريد أن تتفوّق علينا الصين أو روسيا أو أى بلد آخر، لطالما كنّا المهيمنين، ستواصل إدارتى حمل شعلة بلدنا كصاحب المركز الأوّل في غزو الفضاء".

ودعا وزارة الدفاع إلى إنشاء "قوة فضائية" جديدة لتصبح الفرع السادس في الجيش الأمريكى رغم ان ذلك يتطلب موافقة الكونجرس.

وحذرت زاخاروفا من ان الولايات المتحدة "تعد خططا لوضع أسلحة في الفضاء بهدف احتمال شن عمل عسكرى هناك". وقالت ان "ذلك لا يستند الى استنتاجات بل انه فهم للوقائع".

وأوضحت أن الحشد العسكرى الأمريكى ف الفضاء "خصوصا بعد ظهور أسلحة هناك سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار الاستراتيجى والأمن الدولى".

واكدت أن روسيا "تتبنى موقفا معارضا" وتقول ان الفضاء يجب ان يستخدم "لأهداف سلمية".

وقالت انه رغم ان روسيا لديها ما يسمى "قوات الفضاء" إلا ان نشاطاتها "دفاعية بحتة"، وتعتبر ابحاث الفضاء واحدا من المجالات القليلة الذى تتعاون فيه روسيا والولايات المتحدة.

ويعمل رواد الفضاء من البلدين معا فى محطة الفضاء الدولية، ويعتمد هذا المختبر الفضائى على عمليات الاطلاق الفضائية من قاعدة بايكونور الروسية.