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رفع الإشغالات بموقف عبد المنعم رياض وتنظيف محيط الأماكن الأثرية بالدرب الأحمر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:34 ص
رفع الإشغالات بموقف عبد المنعم رياض وتنظيف محيط الأماكن الأثرية بالدرب الأحمر رفع الاشغالات بموقف عبد المنعم رياض
كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب القاهرة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بموقف عبد المنعم رياض وكذلك رفع مستوى النظافة بالموقف، حيث تم كنسه ورفع المخلفات المتراكمة به.
 
وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن ذلك يأتى فى إطار استمرار حملات رفع الاشغالات والنظافة بصورة يومية بكل الأحياء، مضيفا أن قام حى وسط القاهرة نفذ حملة نظافة وتجريد حول المساجد والأماكن الأثرية بالدرب الأحمر منها "مسجد بوحريبة والمردانى والصلاح طلائع".
 
وقال نائب المحافظ أن حى باب الشعريية نفذ حملة لرفع جميع الإشغالات بمربع المنسى، بالإضافة إلى إزالة الحواجز من أمام المقاهى والتى تعوق مرور المارة، كما تم تقليم الأشجار للحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.
 
 
 

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